  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel’in Karabük’te hastane yok yalanı! Araştırmayan Genel Başkan, Sorgulamayan Seçmen İran’dan flaş Hürmüz Boğazı açıklaması: Bölgeye yaklaşması halinde ABD donanması hedef alınacak Ali Karahasanoğlu’ndan "sol kafa"ya yaylım ateşi: Hem sahil yağması hem doğa edebiyatı! Terörsüz Türkiye Rapor onaylandıktan sonra ABD/İsrail, İran'a savaş başlattı. Özkan Yalım'ın kızından skandal talimat: Muhasebeci konuştu, plan bozuldu: "Beni ateşe atacaktınız, telefonları vermedim" ABD süslü kelimelerle katliam yapacak! Operasyonun adı “Özgürlük Projesi” Katliamın adı “İnsani Amaç” Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı: İşte operasyonun detayları Sanchez’in uçak kabusu bitmiyor Arıza mı, mesaj mı? Ankara’ya zorunlu iniş yaptı İsrail’in küresel casusluk ağı deşifre oldu: 15 binin üzerinde telefon takipte 4 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Spor İki şampiyondan gençlere tavsiye Spor yaparak kötülüklerden uzaklaşın
Spor

İki şampiyondan gençlere tavsiye Spor yaparak kötülüklerden uzaklaşın

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli okçu Mete Gazoz ile milli atıcı Yusuf Dikeç, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları ve temiz bir çevreye sahip olmaları için spora yönelmeleri tavsiyesinde bulundular.

Konya'da bir etkinliğe katılan Mete Gazoz, sporun tüm insanlar için rutin alışkanlık haline gelmesi gerektiğini söyledi. Özellikle gençlerin sporla iç içe olması gerektiğini vurgulayan Gazoz, "Bütün gençlerin mutlaka spor yapması gerektiğini düşünüyorum. Sporun hem çok güzel arkadaşlıklar kurmalarına hem de iş ve eğitim hayatlarına çok faydası olacağını düşünüyorum. Sporun en büyük faydalarından biri, gençlerimizin sokaklardaki kötü alışkanlıklardan çok kolay şekilde uzak durmalarını sağlamasıdır. Sporun, onlara nasıl bir çevrede olmaları gerektiğini hatırlattığını, bu bilinci ve farkındalığı kazandırdığını düşünüyorum." diye konuştu.

Gazoz, sporun bireye kazandırdıklarının, görünenin çok da ötesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Gençler, çocuklar, anne babalar; 'Spor hiçbir işe yaramıyor, herhangi bir maddi kazancı ya da faydası yok.' diye düşünmesinler. Bazı şeyler ne yazık ki bunların üstünde. Örneğin arkadaş çevresi. Çocuklar, bulundukları ortamdan isterler istemezler, farkında olmadan etkilenebiliyorlar. Ancak spor içinde büyüyen çocuğun, gencin farkındalığı yüksek oluyor. Spor sayesinde hayatıyla ilgili vizyonu gelişiyor. Bu yüzden anne babalara, gençlere, çocuklara spor yapmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah herkes spor yapar."

“SPOR SİZİ BİLİNÇLENDİRİR”

Milli atıcı Yusuf Dikeç de temiz bir çevre ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak için sporun olmazsa olmaz olduğunu dile getirdi.

Profesyonel olarak yapılmasa da sporun her birey için faydalı olacağına işaret eden Dikeç, "Baktığımız zaman tüm kötülüklerin anası kötü alışkanlıklardır. Spor, aslında tüm bunlardan uzak tutar. Sporla uğraşan gençler, başarıya odaklanma, kazanma, takım ruhu, paylaşma, kaybetme, bunların hepsini içinde yaşıyor." dedi.

Dikeç, sporun, çocuklara ve gençlere bilinç kazandırdığına dikkati çekerek, "Atıcılık eğitimi alan çocukların hiçbiri poligonun dışında silahını kaldırıp da dışarıda ateşlemez veya bir canlıya doğrultmaz. Çünkü haberlerde, sosyal medyada bir sürü üzücü olaylar görüyoruz. Başarıya ulaşmak ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak için mutlaka gençlerin sporla ilgilenmesi lazım." ifadelerini kullandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!
Gündem

Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!

Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik buzlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tarihi ziyaretiyle eriyor. Avrupa Siyasi Topl..
İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!
Gündem

İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya ..
CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Hakkında Dudak Uçuklatan İddia: Tamar Tanrıyar sordu: Özgür Özel’e 6,5 milyon dolar, Ekrem İmamoğlu’na da 2,5 milyon dolar verdin mi, vermedin mi?"
Gündem

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Hakkında Dudak Uçuklatan İddia: Tamar Tanrıyar sordu: Özgür Özel’e 6,5 milyon dolar, Ekrem İmamoğlu’na da 2,5 milyon dolar verdin mi, vermedin mi?"

Gazeteci Tamar Tanrıyar, son videosunda CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye yönelik gündemi sarsacak bir iddiada bulundu. Tan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23