İki renkli papatya kurabiye tarifi kakaolu ve sade kurabiyenin bir araya gelmesi ile oluşuyor. İşte papatya şeklinde iki renkli kurabiye yapılışı....

İki renkli papatya kurabiye tarifi

Malzemeler

125 gr tereyağ

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2 tatlı kaşığı kakao (hamurun yarısı için)

2 su bardağı un

Yapılışı

Derin bir kap içine oda sıcaklığında tereyağını, sıvı yağı, pudra şekerini ve buğday nişastasını koyup unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Daha sonra hazırladığımız hamuru 2 eşit parçaya bölelim. Hamurun yarısına kakaoyu ekleyip tekrar yoğuralım. Diğer yarısına bir yemek kaşığı daha un ekleyerek tekrar yoğuralım. Hazırladığımız iki ayrı hamurdan fındıktan biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlayalım. Daha sonra yuvarladığımız hamurları yağlı kağıt serili tepsiye papatya şekli vererek dizelim. Üzerlerine kürdan ile hafifçe bastırarak şekil verelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika kadar pişirelim. Pişen kurabiyeleri soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.