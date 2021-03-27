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Kadın - Aile İki renkli papatya kurabiye tarifi
Kadın - Aile

İki renkli papatya kurabiye tarifi

Kurabiye tarifleri son zamanlarda özel günlerde ve çay sofralarında sıklıkla yerini alıyor. Klasik kurabiye tariflerinden sıkılanlar için iki renkli ve iki farklı lezzetin buluştuğu kurabiye yapılışını sizler için hazırladı. Papatya şekli verilen iki renkli kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri ve yapılışı ile iki renkli papatya kurabiye...

Yeniakit Publisher
2021-03-27 01:04:00 -
İki renkli papatya kurabiye tarifi

İki renkli papatya kurabiye tarifi kakaolu ve sade kurabiyenin bir araya gelmesi ile oluşuyor. İşte papatya şeklinde iki renkli kurabiye yapılışı....

İki renkli papatya kurabiye tarifi

Malzemeler

125 gr tereyağ
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı pudra şekeri
2 yemek kaşığı buğday nişastası
2 tatlı kaşığı kakao (hamurun yarısı için)
2 su bardağı un

Yapılışı

Derin bir kap içine oda sıcaklığında tereyağını, sıvı yağı, pudra şekerini ve buğday nişastasını koyup unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Daha sonra hazırladığımız hamuru 2 eşit parçaya bölelim. Hamurun yarısına kakaoyu ekleyip tekrar yoğuralım. Diğer yarısına bir yemek kaşığı daha un ekleyerek tekrar yoğuralım. Hazırladığımız iki ayrı hamurdan fındıktan biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlayalım. Daha sonra yuvarladığımız hamurları yağlı kağıt serili tepsiye papatya şekli vererek dizelim. Üzerlerine kürdan ile hafifçe bastırarak şekil verelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika kadar pişirelim. Pişen kurabiyeleri soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

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