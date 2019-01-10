İki perakende devi hedef büyüttü! Gıda ve giyimde yeniliklerle kazanacaklar

Türkiye’nin satış gelirleri bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler’in son üç yılda her gün ortalama üç mağaza açarak ve her yıl 4 bin kişiye istihdam sağlayarak bugünkü büyüklüğüne ulaştığını söyleyen Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Geride bıraktığımız 2018’de son 10 yılın en büyük 10 birincil halka arzından birini gerçekleştirerek halka açıldı.

3 bin 700 kişiye istihdam

Eylül sonu itibarıyla 270 milyon liralık yatırım harcaması, 851 yeni mağaza ve 3 bin 700 kişilik ilave istihdamla hem müşterilerine hem de ülke ekonomisine önemli katkılarda bulundu. Şirketimizin bu yıl toplam mağaza sayısı üçüncü çeyrek itibariyle 6 bin 211, toplam çalışan sayısı ise 28 bin kişiye ulaştı” dedi.

Büyüme sürecek

“Ekonomik göstergeler 2019’da, dünyada ve ülkemizde gıda perakende sektörünün büyümesini sürdüreceğine işaret ediyor” diyen Demirel, 2019 yılı hedeflerini ise şöyle sıraladı: “ŞOK Marketler olarak ulusal süpermarketler ile indirim marketlerinin iyi yanlarını birleştiren özgün iş modelimizle çok geniş bir kitleye ulaşıyoruz. Başarı getiren bu iş modelimiz ve mağazacılık yatırımlarımızla 2019 yılında odağımızda yine büyüme ve müşteri memnuniyeti olacak. 2018’de yakaladığımız ivmeyi yine müşterilerimizi memnun edecek kampanyalarla 2019’a da taşımayı hedefliyoruz.”

Türkiye dışındaki mağaza sayısı bine çıkacak

Türkiye’nin en büyük perakende hazır giyim zincir markası LC Waikiki, 2019 yılında faaliyette olduğu 44 ülkeye yenilerini ekleyecek. Yurtdışındaki mağazalarına 100’e yakın mağaza eklemeyi planlayan şirketin ciro hedefi ise yüzde 30 büyüyerek 21.3 milyar liraya ulaşmak.

43 bin 200 çalışana ulaştı

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük hedeflerine dönük yaptığı açıklamada, “2018 yılında 3 bin 200 kişiyi bünyemize katarak çalışan sayımızı 43 bin 200’e yükselttik. Bu yıl da ekibimize 3 bin kişi daha ekleyerek çalışan sayımızı 46 bin 200’e yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Hedef ilk üçe girmek

Küçük, cumhuriyetin 100. yaşında Avrupa’da moda perakende alanında ilk üçe girmeyi hedeflediklerini belirterek, ‘’Bunun için hem anavatanımızdaki yatırımlarımıza devam edeceğiz, hem de başlattığımız ihracat seferberliğiyle yurtdışındaki konumumuzu perçinleyeceğiz” dedi.

İşte LC Waikiki’nin 2019 hedefleri

-Türkiye dahil 15 ülkede pazar liderliğini devam ettirmek.

-Yurtiçinde 15, yurtdışında 85 mağaza açmak.

-Yüzde 31’lik büyüme ile ciroda 21.3 milyar liralık yükseltmek.

-e-ticaret ve lojistik alanındaki yatırımlara devam etmek.

-Dijitalleşme ve çok kanallı kesintisiz müşteri deneyimine dayalı yatırımlara hız vermek.

-Kaynakların bir kısmını müşteri araştırmalarına ayırmak.