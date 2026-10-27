İki partiden ittifak kararı!

Alınan ortak karar kapsamında seçim sürecinde teşkilatlanma, saha çalışmaları ve siyasi çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Taraflar, toplulukların sorunlarının ve taleplerinin daha güçlü şekilde gündeme taşınması amacıyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini belirten basın bildirisi yayınladı.

"KARAR MEKANİZMALARINDA YER ALMAK İSTİYORUZ"

Doğuş Partisi ile Güzel Parti'nin yaptığı ortak basın bildirisinde, "Mahallelerimizde işsizlik varsa, gençlerimiz eğitimde fırsat eşitliği bulamıyorsa, ailelerimiz barınma ve geçim sıkıntısı yaşıyorsa siyaset sorumluluk almak zorundadır.

Abdal, Dom ve Roman vatandaşların sorunları, Türkiye'nin eşit yurttaşlık ve demokrasi meselesidir. Hiçbir vatandaş kimliği, kökeni, yaşam biçimi veya ekonomik durumu nedeniyle ikinci sınıf muamelesi görmemelidir.

Bu ülkenin emeğinde, kültüründe ve toplumsal yaşamında varız. Ülkenin geleceğinin belirlendiği karar mekanizmalarında da yer almak istiyoruz.

Eşitlikten, adaletten ve demokratik temsilden yana olan bütün vatandaşlarımızı görüşleriyle ve katılımlarıyla bu sürece katkı sunmaya çağırıyoruz.

Hiç kimseyi kökeni nedeniyle dışlamadan, herkesin onuruyla yaşayabildiği ve sözünü özgürce söyleyebildiği bir Türkiye için birlikte çalışacağız" ifadelerine yer verildi.