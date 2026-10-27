  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Daha iki gün önce amcasını kaybetmişti! Beki’den dindarlara saldırıya devam! Bakan Kurum’dan COP31 mesajı: Artık taahhüt değil, uygulama zamanı Biri milli iradeyi diğeri yargıyı tehdit ediyor! Bitleri kanlandı maskeleri düştü Akit yazdı, cemevi krizi çözüldü ‘Yolsuzluğun’ uzmanları fon toplantısında Bakan Göktaş'tan Antalya'daki hortuma ilişkin açıklama! Psikososyal destek ekibi sahada TÜİK verileri paylaştı: 2026 Eylül ayı işsizlik oranı belli oldu Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler.. Tabela değişti ama zihniyet aynı: Özel ve avaneleri yine milli duruşa düşman Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye futbol dersi! Derbide ezici üstünlük istatistiklere yansıdı
Gündem İki partiden ittifak kararı!
Gündem

İki partiden ittifak kararı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İki partiden ittifak kararı!

Doğuş Partisi ile Güzel Parti, yaklaşan seçim sürecinde ortak hareket etme kararı aldı. İki parti, Abdallar, Domlar ve Romanların seçim sürecinde birlikte hareket etmesini ve ortak bir siyasi irade ortaya koymasını hedefliyor.

Alınan ortak karar kapsamında seçim sürecinde teşkilatlanma, saha çalışmaları ve siyasi çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Taraflar, toplulukların sorunlarının ve taleplerinin daha güçlü şekilde gündeme taşınması amacıyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini belirten basın bildirisi yayınladı.

<p>Alınan ortak karar kapsamında seçim sürecinde teşkilatlanma, saha çalışmaları ve siyasi çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesi planlanıyor.</p> <p>Taraflar, toplulukların sorunlarının ve taleplerinin daha güçlü şekilde gündeme taşınması amacıyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini belirten basın bildirisi yayınladı.</p>

 

"KARAR MEKANİZMALARINDA YER ALMAK İSTİYORUZ"

Doğuş Partisi ile Güzel Parti'nin yaptığı ortak basın bildirisinde, "Mahallelerimizde işsizlik varsa, gençlerimiz eğitimde fırsat eşitliği bulamıyorsa, ailelerimiz barınma ve geçim sıkıntısı yaşıyorsa siyaset sorumluluk almak zorundadır.

Abdal, Dom ve Roman vatandaşların sorunları, Türkiye'nin eşit yurttaşlık ve demokrasi meselesidir. Hiçbir vatandaş kimliği, kökeni, yaşam biçimi veya ekonomik durumu nedeniyle ikinci sınıf muamelesi görmemelidir.

<p>"KARAR MEKANİZMALARINDA YER ALMAK İSTİYORUZ"<br /> Doğuş Partisi ile Güzel Parti'nin yaptığı ortak basın bildirisinde, "Mahallelerimizde işsizlik varsa, gençlerimiz eğitimde fırsat eşitliği bulamıyorsa, ailelerimiz barınma ve geçim sıkıntısı yaşıyorsa siyaset sorumluluk almak zorundadır. </p>

 

Bu ülkenin emeğinde, kültüründe ve toplumsal yaşamında varız. Ülkenin geleceğinin belirlendiği karar mekanizmalarında da yer almak istiyoruz.

Eşitlikten, adaletten ve demokratik temsilden yana olan bütün vatandaşlarımızı görüşleriyle ve katılımlarıyla bu sürece katkı sunmaya çağırıyoruz.

Hiç kimseyi kökeni nedeniyle dışlamadan, herkesin onuruyla yaşayabildiği ve sözünü özgürce söyleyebildiği bir Türkiye için birlikte çalışacağız" ifadelerine yer verildi.

CHP’li belediyede fotomontaj skandalı! Bütçeyi eleştiren AK Partili ismi fotoğraftan sildiler!
CHP’li belediyede fotomontaj skandalı! Bütçeyi eleştiren AK Partili ismi fotoğraftan sildiler!

Gündem

CHP’li belediyede fotomontaj skandalı! Bütçeyi eleştiren AK Partili ismi fotoğraftan sildiler!

AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş’ten fon krizi mesajı… "Süreci hem hukuki boyutuyla hem siyasi boyutuyla takip ediyoruz"
AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş’ten fon krizi mesajı… “Süreci hem hukuki boyutuyla hem siyasi boyutuyla takip ediyoruz”

Gündem

AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş’ten fon krizi mesajı… “Süreci hem hukuki boyutuyla hem siyasi boyutuyla takip ediyoruz”

AK Partili iki isim nişanlandı
AK Partili iki isim nişanlandı

Gündem

AK Partili iki isim nişanlandı

Antalya’da üç CHP’li belediye başkanı için AK Parti’ye geçiş iddiası
Antalya’da üç CHP’li belediye başkanı için AK Parti’ye geçiş iddiası

Siyaset

Antalya’da üç CHP’li belediye başkanı için AK Parti’ye geçiş iddiası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23