  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk SİHA’larına hava füzesi: Oyun değiştirici olacak!

İsrail Savaş Kabinesi toplandı!

İsrailli bakanlardan birbiri ardına açıklama! İran'a operasyon masada

Mustafa Destici'den İran açıklaması! 'Abartılı bir animasyon'

İngiltere Başbakanı Sunak'tan olay açıklama! ''İran ihalarını vurduk''

Devlet Bahçeli’den seçim sonrası beklenmedik hamle! O isim, “Sürprizlerine hazırlıklı olmak gerekiyor” diyerek duyurdu

Ekrem ‘Hizmette benden daha iyisi daha doğmadı’ demişti… İstanbul cezayı kendine kesmiş

Bayraktar kardeşlerle ilgili olay iddia! İkisinden de bu isteniyor

Seçim sonrası MHP’den flaş hamle! Açıklama en yetkili isimden geldi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

İki AK Partili Mehmet Metiner ile Yiğit Bulut arasında şaşırtan polemik! “Sinek de küçüktür ama…”
Yaşam İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Yaşam

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Yeniakit Publisher
2024-04-15 01:37:00 -
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyü sapağında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale’den Çan istikametine seyir halinde olan Feridun Aytepe yönetimindeki 17 LF 027 plakalı otomobil, Çan’dan Çanakkale istikametine seyir eden Sefer Dal yönetimindeki 17 AAY 103 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Feridun Aytepe ve yolcu Seyfettin Damar ile diğer araçtaki otomobil sürücüsü Sefer Dal, yolcular Özge Şen, Azra Dal ile Didem Dal, İkra Şen ve Miray Şen adlı çocuklar yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23