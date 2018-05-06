İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Yüksel Yılmaz idaresindeki 31 U 1445 plakalı otomobil, İslahiye-Hatay çevre yolu Fatih kavşağında, Hasan Tunç'un (59) kullandığı 31 NL 363 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan biri, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.