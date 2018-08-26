İki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kaza, sabaha karşı Malatya-Ankara Karayolu İpaş Kavşağı’nda meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, F.A. idaresindeki 56 AG 981 plakalı otomobil, M.B. yönetimindeki 23 FN 148 plakalı otomobil ile kavşak içerisinde çarpıştı.Kazada, M.B.,S.B.,T.B. ile Y.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.