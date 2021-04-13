İki otomobil birbirine girdi... Yaralılar var
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
H.G'nin (76) kullandığı 35 AE 4819 plakalı otomobil, B.S. (26) idaresindeki 45 AR 144 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 AE 4819 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada iki sürücü ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Manisa Şehir Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.