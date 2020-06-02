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Ekonomi

İki ölüm aylığı almak mümkün mü?

Murat Özdamar, bir okurumuzun, iki ölüm aylığına ilişkin gazetemize ilettiği soruyu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:17:00 -
İki ölüm aylığı almak mümkün mü?

¥ Soru: Bağ-Kur emeklisi esnaf kocam iki ay önce vefat etti. Bana ölen kocamdan Bağ-Kur dul maaşı bağlandı. 21 sene önce vefat eden memur emeklisi babamdan bana yetim maaşı bağlanır mı? Feride H.

¥ Cevap: Bir kamu kurumunda memur değilseniz veya memur emeklisi değilseniz ölen eşinizin ve ölen babanızın sigortalılık statüsünün birisi 5434 Emekli Sandığı statülü diğeri de Bağ-Kur statülü olduğu için iki aylık alma hakkınız bulunuyor. Ancak memur baba yetim aylığı bağlanması için yazılı başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuruyu e-devlet şifresiyle yapabilirsiniz. SGK hizmetleri içinde yer alan “Ölüm Yardımı ve Dul/Yetim Aylığı Talebi” başlıklı forma gerekli bilgileri yazmanız ve onaylamanız başvuru için yeterli olacaktır.. 

 

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