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Gündem İki MHP Milletvekili trafik kazası geçirdi!
Gündem

İki MHP Milletvekili trafik kazası geçirdi!

MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 11:12:00 - 2021-05-31 11:38:49
İki MHP Milletvekili trafik kazası geçirdi!

Ankara'dan İstanbul yönüne giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı 06 CCC 035 plakalı otomobil, Çaydurt mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalyoncu'ya ayakta müdahale etti. Karadağ ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu'nun buradaki tedavisi sürüyor.

Her iki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

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Yorumlar

Şeriat+Hilafet

ALLAH muhafaza, yeni bir Susurluk kazası olmasın, arabada kendilerinden başka kimse yoktur inşALLAH.
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Neron11

Çok geçmiş olsun, Rabbim acil şifalar versin, allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın.
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