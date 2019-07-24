İki metrobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı. Olayda ilk belirlemelere göre; 10 kişi yaralandı.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:02
Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.
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