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Ekonomi İki maaşta daha zam oranı belli oldu!
Ekonomi

İki maaşta daha zam oranı belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-18 11:58:00 -
İki maaşta daha zam oranı belli oldu!

En düşük emekli aylığının belli olmasıyla birlikte iki ücrette de değişiklik oldu. Dul ve yetim aylıklarında da zam oranı belli oldu.

En düşük emekli aylığının belli olmasıyla birlikte iki ücrette de değişiklik oldu. Dul ve yetim aylıklarında da zam oranı belli oldu.

Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamı yüzde 24.73 olarak açıklandı. Emekliler kök aylıkları üzerinden yüzde 24.73 oranında zam aldı. Taban aylık olan 10 bin TL’nin yeni dönemde 12 bin 500 TL’ye çıkarılması ile birlikte dul ve yetim aylıkları da yükseldi. Peki dul ve yetimler ne kadar maaş alacak? En düşük emekli aylığının yükseltilmesi sonrası zamlı maaşlar ne zaman ödenir?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, şunları söyledi:

“En düşük emekli maaşına enflasyon oranında artış yapıldı. Biz zaten taban aylığın 12 bin 500 TL ile 13 bin TL aralığına yükseltilmesini bekliyorduk. Her ne kadar emeklilerin yüksek beklentisi olsa dahi kök maaşı çok düşük olan emeklileri değerlendirdiğimizde yerinde bir artış diyebiliriz.

DUL VE YETİM AYLIKLARI ZAMLANDI

Dul ve yetim aylıkları belirlenirken ölen emeklinin hiç çocuğu yoksa eşine maaşının yüzde 75’i oranında bağlanıyor. Eğer çocuklar varsa eşine yüzde 50 oranında bağlanıyor, çocuklara da yüzde 25’er oranda bağlanıyor. Fakat bağlanan tutar emekli maaşını geçemiyor.
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ÖRNEK HESAP: KİM NE KADAR ÖDEME ALACAK?

Bir örnek hesaplama yaparsak 20 bin TL emekli maaşı alan bir kişi vefat ettiğinde çocuğu yoksa eşine yüzde 75 oran olan 15 bin TL bağlanıyor. Eğer 2 çocuğu varsa 10 bin TL eşine bağlanıyor, her bir çocuğa yüzde 25 oranında olmak kaydıyla 2 çocuğa toplamda 5 bin TL ödeniyor.

Ölen kişinin 4 çocuğu varsa 10 bin TL eşine bağlanıyor, 2 bin 500’er TL 4 çocuğa bağlanıyor. Burada emeklinin kendi maaşını aşamayan bir ödeme söz konusudur.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA GÖRE HESAP

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL üzerinden hesaplarsak ölen kişinin çocuğu yoksa yüzde 75 oranında bağlanıyor bu tutar da 9.375 TL yapıyor.

Eğer ölen kişinin çocuğu varsa maaşının yarısı yani 6250 TL eşe bağlanıyor. Kalan 2 çocuğa da 3125’er TL bağlanıyor.

ZAMLI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?

Ben ödemelerin bu ay içerisinde yapılacağını düşünüyorum. SSK emeklileri ayın 17’si itibarıyla maaşlarını almaya başladı. Fark ödemeleri bu ay içerisinde sonradan da yapılabilir. Ödemeler bu aya yetişmezse de en kısa sürede hesaplara yatacaktır.”

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