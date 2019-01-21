İki lider görüştü! O ilçelerde anlaşma sağlanamadı

Bodrum'da kim aday olacak? sorusu henüz yanıt bulamadı. 21 büyükşehirde uzlaşı sağlayan ittifak bazı ilçelerde sorun yaşıyor. Son olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde adaylık konusunda CHP ve İYİ Parti'nin anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçime giderken CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın bazı ilçelerde anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Bunlardan birisi Muğla'nın Bodrum ilçesi.

CHP ile İyi Parti arasında 21 büyükşehirde sağlanan uzlaşının ardından, devam eden görüşmelerde, Kahramanmaraş ve Malatya büyükşehir belediyelerinin yanı sıra yaklaşık 25 ilde daha işbirliği yapılması benimsenmişti.

Akşener ve Kılıçdaroğlu görüştü

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın aktardığına göre, iki parti arasındaki görüşmeler tamamlanırken, iş birliğinin kapsamına ilişkin bir protokol hazırlığı yapıldığı da kaydedildi. İki parti arasında, bazı metropol ilçelerde çıkan görüş ayrılığında hâlâ bir sonuç alınamadığı belirtilirken, bu konuda iki parti liderinin devreye girdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, telefonla görüştü. İki liderin görüşmede görüş ayrılığı yaşanan ilçelerle ilgili değerlendirme yaptığı öğrenildi.

5 ilçede anlaşma sağlanamadı

İki parti arasında Ankara’nın Etimesgut, Muğla’nın Bodrum, Denizli’nin Pamukkale, Kocaeli’nin Çayırova ve Bursa’nın Osmangazi ilçelerinde uzlaşı çıkmazken, söz konusu ilçelerde yaşanan görüş ayrılıkları bulundukları kentlerdeki diğer ilçeleri de kısmen etkiledi.

İstanbul ve İzmir'in bazı ilçelerinde sorun var

İki parti İstanbul ve İzmir’in ilçeleri konusunda da bir anlaşma sağlayamadı.