0553 313 94 23

İki lider görüştü! O ilçelerde anlaşma sağlanamadı

CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakta Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İstanbul ve İzmir'in bazı ilçelerinin yanı sıra Bodrum için yapılan temaslardan sonuç çıkmadığı öğrenildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:54
İki lider görüştü! O ilçelerde anlaşma sağlanamadı

Bodrum'da kim aday olacak? sorusu henüz yanıt bulamadı. 21 büyükşehirde uzlaşı sağlayan ittifak bazı ilçelerde sorun yaşıyor. Son olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde adaylık konusunda CHP ve İYİ Parti'nin anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçime giderken CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın bazı ilçelerde anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Bunlardan birisi Muğla'nın Bodrum ilçesi.

CHP ile İyi Parti arasında 21 büyükşehirde sağlanan uzlaşının ardından, devam eden görüşmelerde, Kahramanmaraş ve Malatya büyükşehir belediyelerinin yanı sıra yaklaşık 25 ilde daha işbirliği yapılması benimsenmişti.

Akşener ve Kılıçdaroğlu görüştü

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın aktardığına göre, iki parti arasındaki görüşmeler tamamlanırken, iş birliğinin kapsamına ilişkin bir protokol hazırlığı yapıldığı da kaydedildi. İki parti arasında, bazı metropol ilçelerde çıkan görüş ayrılığında hâlâ bir sonuç alınamadığı belirtilirken, bu konuda iki parti liderinin devreye girdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, telefonla görüştü. İki liderin görüşmede görüş ayrılığı yaşanan ilçelerle ilgili değerlendirme yaptığı öğrenildi.

5 ilçede anlaşma sağlanamadı

İki parti arasında Ankara’nın Etimesgut, Muğla’nın Bodrum, Denizli’nin Pamukkale, Kocaeli’nin Çayırova ve Bursa’nın Osmangazi ilçelerinde uzlaşı çıkmazken, söz konusu ilçelerde yaşanan görüş ayrılıkları bulundukları kentlerdeki diğer ilçeleri de kısmen etkiledi.

İstanbul ve İzmir'in bazı ilçelerinde sorun var

İki parti İstanbul ve İzmir’in ilçeleri konusunda da bir anlaşma sağlayamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:54
  1. Muğla
  2. Kahramanmaraş
  3. Malatya
  4. Kocaeli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Denizli
  8. Bursa
  9. Ankara
  10. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında
    1. Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında
    2. Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele..
    3. "İlimizde ahır ve samanlık gibi..
    4. İki lider görüştü! O ilçelerde anlaşma..
    5. Aşkın Törenkimdir? Aşkın Tören Ak..
    6. Katliam yapacaklardı! Hepsi ele..
    7. İsrail saldırdı, İran açıkladı!..
    8. Antalya 20 milyon turisti ağırlamaya..
    9. "Yargıtay imamı"nın bacanağı eski..
    10. Okul müdürlüğü sınavı ne zaman..
    11. Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında..
    12. Kanserli çocuklar için organik oyuncak..
    13. Aydem'den çocuklara enerji verimliliği..
    14. İnternet kafeden cep telefonu çalan..
    15. Sehit Kaya neden istifa etti? | Ak..
    16. Davos'ta "küreselleşme" masaya..
    17. Avrupa borsaları güne nasıl başladı?
    18. Yarıyıl tatilinde doğunun gözde kayak..
    19. Seyyar satıcı zabıtanın burnunu böyle..
    20. Nüfusunun bin katı turist ağırlayan..
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik