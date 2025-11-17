  • İSTANBUL
Son Haberler

Vicdansız maganda eşi ve bebeğinin yanında saldırdı! Ters yönden gelen gözü dönmüş sürücü trafikte terör estirdi

Muhalefet karalar bağlayacak! Avrupa'dan Erdoğan itirafı

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Bu ülke ne hale geldi böyle! Hasan Can Kaya, Hz. İsa (a.s) ile dalga geçti!

Kilisede ahlak dersi veren Sapık papaz Trump’ın “Manevi Danışmanı” Çıktı! 12 Yaşındaki Kıza İstismardan Yargılanan Rahip Morris’e komik ceza

Bangladeş’te tarihi karar: Eski Başbakan Hasina’ya idam cezası

Milli banliyö treni raylara indi

Mekke–Medine yolunda Facia! En az 42 kişi öldü

Gazze'de çadırları şimdi de lağım suları bastı!

Hindistan’dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! “Krizi lehine çevirdi”
Yerel İki kuzen birbirlerine çarparak hayatlarını kaybettiler!
Yerel

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Adana'nın İmamoğlu İlçesi 2 motosikletin çarpıştığı kazada kuzen olan sürücüler Eyüp Cihan Yıldız (17) ile Mehmet Yıldız (15), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Cihan Yıldız yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen kuzeni Mehmet Yıldız'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Mehmet Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirldi. Eyüp Cihan Yıldız ise ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kuzenlerin cansız bedenleri otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Camili Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden kazası: 70 işçi göçük altında can verdi
Dünya

Yine bir "Ben kazanamıyorsam, kimse yemesin" haberi... Çiftçi, "2 TL’ye satarsam şerefsizim" dedi, tarlayı koyunlara açtı
Gündem

Kuzey Marmara yolunda zincirleme kaza: Aynı şirkete ait iki kamyon birbirine girdi!
Yerel

1
Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon
Dünya

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Rusya kariyerlerini bile yakan İngiliz ve Ukraynalı iki ajanın son girişimini “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiri..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu
Gündem

Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde Türk gemisi İHA'larla hedef alındı. Gemide saldırı sonrasında yangın çıktı.
