İki kız birlikte 4. kattan atladı! Kayseri'de 13 ve 16 yaşlarındaki 2 genç kız evlerinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan bir inşaatın 4. katından atladı.

Kayseri'de bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. (16) ile arkadaşı İrem D. (13), 14 katlı inşaatın 4'üncü katından atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kız çocukları, hastaneye kaldırıldı. Olay, sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. ve İrem D. sabah saatlerinde evden çıkıp buluştuktan sonra, inşaathalindeki binaya gitti. 14 katlı binanın 4'üncü katına çıkan iki kız çocuğu, birlikte kendilerini boşluğa bıraktı. Şerife A. ve İrem D. ağır yaralanırken, inşaatın bekçisi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla iki kız çocuğu Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan kızların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, kızların intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.

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