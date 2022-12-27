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Aktüel İki katlı ev yangında küle döndü
Aktüel

İki katlı ev yangında küle döndü

Karabük'ün Bürnük köyünde iki katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 22:00:00 -
İki katlı ev yangında küle döndü

Olay, merkez ilçeye bağlı BürnükKöyü Kalafatlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail G.’ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken yangında ev kullanılmaz hale geldi.

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