İki kardeşin otomobilleri çarpıştı: 9 kişi yaralı

Kaza, gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Kolcu (39) ve kardeşi Mehmet Kolcu (38), Ekinözü ilçesindeki akrabalarını ziyaret ettikten sonra ayrı otomobillerle peş peşe Elbistan’a döndü. Veysel Karani Caddesi’nden evlerine doğru ilerleyen iki kardeş, farklı güzergahları tercih etti. Kardeşlerin biri Havacılar Sokak’tan ilerlerken diğeri Şekerciler Sokak’a saptı. Ekrem Kolcu’nun kullandığı 37 PF 565 plakalı otomobille kardeşinin idaresindeki 44 BH 085 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Ekrem Kolcu’nun kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle yol ortasında kalırken, kardeşinin yönetimindeki otomobil ise boş arsaya girerek durabildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Şükran (48), Fatma (38), Hatice (25), H. (16), R. (13) Ö.F. (11) ve 3 yaşındaki A.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin ve vatandaşların yardımıyla yaralılar araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı aile fertleri, Elbistan Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.