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İki kardeşe çarparak öldüren TIR sürücüsü teslim oldu

Çorum'da yol kenarında patlayan lastiklerini değiştirirken iki kardeşe TIR çarptı. İki kardeşin hayatını kaybettiği kazada TIR sürücüsü olay yerinden kaçtıktan sonra teslim oldu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 16:05
İki kardeşe çarparak öldüren TIR sürücüsü teslim oldu

Çorum'da yol kenarında otomobillerinin patlayan lastiğini değiştikleri sırada TIR'ın çarptığı Vehbi (47) ve kardeşi Bekir (44) Tekçam, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan TIR sürücüsü, polis ekiplerine teslim oldu.

2 KARDEŞ ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Kaza, Çorum- Samsun karayolunun 32'inci kilometresinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Düğünden dönen Bekir Tekçam'ın kullandığı 05 FC 043 plakalı otomobilin lastiği patladı. Yol kenarında kardeşi Bekir Tekçam ile birlikte lastiği değişmek isteyen 2 kardeşe, Erkan Bektaş (44) idaresindeki plakası öğrenilemeyen TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 kardeş olay yerinde feci şekilde can verdi.

OLAY YERİNE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

 

Kaza sırasında yol kenarında lastiğin değişmesini bekleyen kardeşlerin 5 yakını da büyük şok yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 kişi ambulanslarla tedbir amaçlı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen 2 kardeşin cenazeleri de savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kardeş Bekir Tekcam
Kardeş Vehbi Tekcam

''ÇARPMAMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM''

Kaza sonrası olay yerinden kaçan TIR sürücüsü Erkan Bektaş polis ekiplerine teslim oldu. Sürücü Erkan Bektaş, kendisini bir aracın solladığı sırada dikiz aynasından bakarken yoldaki 2 kişiyi gördüğünü belirterek ''Çarpmamak için çok uğraştım. 150 metre ileride durdum. Aracımdan inip baktığımda kaza yaptığım yer bir anda kalabalıklaşmıştı. Korkuya kapılıp bölgeden ayrıldım. Merzifon İlçe girişinde yol kontrolü yapan polis ekiplerine teslim oldum. Çok üzgünüm.'' şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Yapılan inceleme sonunda, TIR sürücüsü Erkan Bektaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 16:05
  1. Samsun
  2. Merzifon
  3. Çorum
  4. Hitit Üniversitesi

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