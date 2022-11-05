İki kardeş, 2 gün arayla kalp krizinden vefat etti
Ordulu Şaban ve ağabeyi Birol Aydın, 2 gün arayla hayatını kaybetti.
Ordulu Şaban ve ağabeyi Birol Aydın, 2 gün arayla yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Şaban Aydın (44), 2 Kasım Çarşamba günü mesai sırasında rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydın, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Aydın'ın cenazesi, bir gün sonra Ordu'nun Gülyalı ilçesi Mustafa Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.
Şaban Aydın'ın ağabeyi Birol Aydın'ın (55), 4 Kasım Cuma günü rahatsızlanması üzerine eve sağlık ekipleri çağrıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Aydın, ambulansla hastaneye götürüldüğü esnada hayatını kaybetti.
İki çocuk babası emekli olan Aydın'ın cenazesi, bugün kardeşinin bulunduğu aile kabristanlığında toprağa verildi.