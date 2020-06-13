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Aktüel

İki ikametteki yabancı uyruklu 11 kişi izole edildi

Eskişehir’de, 2 farklı ikamette Korona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan Suriye ve Afganistan uyruklu ailelerin evleri karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:32:12 -
İki ikametteki yabancı uyruklu 11 kişi izole edildi

Eskişehir’de, 2 farklı ikamette Korona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan Suriye ve Afganistan uyruklu ailelerin evleri karantina altına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Odunpazarı ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi’nde oturan Suriyeli uyruklu bir kadın, Korona virüs şüphesiyle gittiği Eskişehir Şehir Hastanesi’nde test yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışması akabinde Suriyeli kadın, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte yaşadığı ev güvenlik şeritleri çekilerek karantina altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ve bekçiler ise, çekilen bariyer ve güvenlik şeridi önünde ikametlere giriş çıkışları engelledi.



‘Afganistan uyruklu ailede de Covid-19 çıktı’


Ayrıca Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nde ikamet eden Afganistan uyruklu aileden bir kişide de Korona virüs belirtileri üzerine yapılan test pozitif çıktı. Pozitif çıkan şahsın 6 kişilik ailesinin yaşadığı bir apartmanın 5’nci katındaki daire de karantina uygulaması yapıldı. Bekçi ve polisler apartmanın girişinde güvenlik tedbiri alırken, her iki evde de karantina uygulamalarının ardından Odunpazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışması yapıldı.


Öte yandan karantinaya alınan ikametlerin tüm ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı belirtildi.

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