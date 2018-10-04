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İki havalimanının arası 45 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapımı devam eden 3. Katlı Büyük İstanbul Tüneli projesi kapsamında yapılacak metro hattında kurulacak makas sistemiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan bir tren, kesintisiz bir şekilde İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşabilecek.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:15
İki havalimanının arası 45 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Serdar Ünsal, 3. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’yle ilgili yaptığı sunumda, projenin son durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Tünelde yapılacak hızlı metronun İstanbul metrolarının yaklaşık 3’te 2’siyle bağlantısının olacağını belirten Ünsal, “Yapımı devam eden hatların tamamlanmasıyla Sabiha Gökçen Havaliman’ndan kalkan bir tren, kesintisiz bir şekilde 45 dakikada 3. Havalimanı’na ulaşabilecek” dedi. Ünsal’ın verdiği bilgiye göre ekspres seferlerin de düzenlenebileceği Gayrettepe-İstanbul Yeni Havilamanı hattında, “düşük mesafeye düşük ücret, uzun mesafeye yüksek ücret” düzenlemesi de yapılabilecek.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:15
  1. İstanbul
  2. istanbul yeni havalimanı
  3. Sabiha Gökçen Havalimanı

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