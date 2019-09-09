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İki hafta önce evlenmişti bıçaklı saldırıda öldü

Zonguldak’ta meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:20
İki hafta önce evlenmişti bıçaklı saldırıda öldü

Zonguldak’ta meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Ölen şahsın iki hafta önce evlendiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay, gece 01.30 sıralarında merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde yaşandı. İddialara göre, Mehmet Ali K. (46) ile Özkan E. (34) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen olay kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ö.E. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Özkan E., aracına binerek yaklaşık 2 kilometrelik yolu yaralı halde gitti.


Evine ulaşınca yaralandığını ailesine bildiren Özkan E., yakınları tarafından özel araçla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyle acil serviste müdahale edilen Özkan E.’nin kalbi durdu. Kalp masajı yapılan yaralı adam, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan Mehmet Ali K. da ambulansla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Ali K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.


Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özkan E.’nin otopsi işlemlerinin ardından köyünde defnedileceği öğrenildi. Özkan E.’nin yaklaşık iki hafta önce evlendiği öğrenildi. Özkan E.’nin İstanbul’da taşeron firmada çalıştığı evlenince Zonguldak’a yerleşmeyi planladığı öğrenildi.


Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:20
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