İki güneş birden göründü! Bingöl semalarında “yalancı güneş” şaşkınlığı
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzünde oluşan sıra dışı manzara cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bingöl Karlıova’da sabah saatlerinde gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı. Karlıova’ya bağlı Sakaören köyü mevkisinde, sabah saatlerinde havadaki buz kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtmasıyla oluşan ve 'yalancı güneş' olarak bilinen atmosfer olayı görüldü.
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ferhat Olgun, "Sabah güneşe baktığımda sağ tarafında ikinci bir güneş varmış gibi bir görüntü oluştu. İlk kez gördüm, cep telefonumla kayda aldım" dedi.