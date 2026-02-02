  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel İki gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
İki gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yalnız yaşayan işitme engelli bir adamdan haber alamayan yakınları, girdikleri evde acı manzarayla karşılaştı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan işitme engelli İhsan Çağırgan’ın, yalnız yaşadığı evde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

 

Olay, Denizli’nin Acıpayam ilçesi Huzur Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan işitme engelli İhsan Çağırgan’dan iki gündür haber alamayan yakınları, durumu merak ederek evine gitti. Kapıyı açan yakınları, Çağırgan’ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İhsan Çağırgan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre Çağırgan’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

