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İki gün içinde bin 516 kişi hastaneye koştu!

Sakarya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı iki gün içinde bin 516 kişiyi buldu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:34
İki gün içinde bin 516 kişi hastaneye koştu!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki gün içinde bin 516 vatandaşın bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şikayetiyle hastaneye başvuruda bulunmasının, herhangi bir ortak su ya da besinden kaynaklanmadığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çok sayıda vatandaşın Karasu Devlet Hastanesi'ne başvurduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine gerekli incelemelerin yapıldığı belirtildi.

Karasu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne 23 Ağustos Perşembe günü başvuran toplam hasta sayısının 2 bin 98 olduğu aktarılan açıklamada, bunlar arasında bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayeti olanların sayısının 660 olarak tespit edildiği ifade edildi.

2 GÜNDE BİN 516 VAKA

Dün saat 16.00 itibarıyla toplam hasta sayısının bin 264 olup, bulantı kusma ve karın ağrısı şikayeti olanların sayısının 856 olduğu bilgisi verilen açıklamada, "İki gün içinde toplam bin 516 vaka bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şikayetiyle başvurmuştur. Muayene edilenlerin 154'ü beş yaş altı, diğerleri 5 yaş üzeri kişilerdir. Vakaların yapılan sorgulamalarında, herhangi bir ortak su ya da besin kaynağından yararlanmadıkları anlaşılmaktadır. Şikayet ile hastanemize başvuran vakalar arasında Karasu ilçemize turistik amaçlı gelenler olduğu gibi, mevsimlik tarım işçileri de bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 23 Ağustos'ta Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından alınan su numuneleri analizlerinin normal çıktığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Karasu ilçesinin nüfusu resmi kayıtlara göre 65 bin olmasına rağmen dokuz günlük tatil sırasında 10-15 kat arttığı resmi olmayan kaynaklara göre açıklanmaktadır. Dolayısıyla aşırı kullanılan site ve otel havuzları başta olmak üzere, aşırı sıcağa bağlı dehidratasyon vakaları ve saklama koşullarını kaybedebilen besinlerle oluşabilen gastroenterit vakaları hastanemize başvurmaktadır. Hastaların hepsi kısa süreli müşahedede tedavi edildikten sonra taburcu edilmiştir. Şu ana kadar yatış gerektiren ağır vaka olmamıştır. Hastane personelleri 3 kat arttırılmış olup hastaların tedavilerinin geciktirilmemesi için her türlü önlem alınmıştır."

''VAKALAR İÇME SUYU KAYNAKLI DEĞİLDİR''

SASKİ'den yapılan açıklamada ise meydana gelen acil vakaları üzerine ekiplerin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği ve ilçenin içme suyu kaynaklarından numuneler alındığı belirtildi.

"Gerek İl Sağlık Müdürlüğü gerekse kurum tarafından yapılan incelemelerde ilçe su kalitesinde herhangi bir soruna rastlanmamıştır." bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçede yaşanan vakalar içme suyu kaynaklı değildir. İlçeye verilen su değerleri 7/24 takip edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere vakalar aşırı kullanılan site ve otel havuzları ile gıda zehirlenmesi sebebiyle meydana gelmiştir."

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:34
  1. İl Sağlık Müdürlüğü
  2. Karasu Devlet Hastanesi
  3. Karasu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği
  4. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi
  5. SASKİ
  6. zehirlenme şüphesi

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