İki grup arasında taşlı sopalı kavga! Çok sayıda yaralı var
Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan tekmeli- yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.25 Şubat 2019 Pazartesi 06:23
Adıyaman'da iki grup arasında kavga çıktı.
Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İki tarafında arkadaşlarının olaya katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Tekmeli- yumruklu kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırarak olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaralandığı belirlenen 4 kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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