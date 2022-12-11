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Yerel İki grup arasında satırlı kavga! 1 yaralı
Yerel

İki grup arasında satırlı kavga! 1 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kadın yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 23:29:00 -
İki grup arasında satırlı kavga! 1 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede satırlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yabancı uyruklu bir kadın satırla bileğinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polisin satırı kullanan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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