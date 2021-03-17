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Yerel İki farklı kazada feci bilanço: 1 ölü, 5'i öğretmen 6 yaralı
Yerel

İki farklı kazada feci bilanço: 1 ölü, 5'i öğretmen 6 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki farklı trafik kazası yaşandı. Olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 11:52:00 -
İki farklı kazada feci bilanço: 1 ölü, 5'i öğretmen 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan 62 yaşındaki Şuayip Kanak idaresindeki 66 HH 096 plakalı otomobil, yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki mobese direğine çarptı. Kazada sürücü Döndü Kanak yaralanırken, aynı otomobilde bulunan eşi Şuayip Kanak (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından Şuayip Kanak’ın cenazesi Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir diğer kaza ise Sorgun’a bağlı Karabalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sorgun ilçesinden Belencumafakılı Köyü İlkokulunda öğretmenlik yapan 25 yaşındaki Arif Okcan idaresindeki 55 JN 585 plakalı otomobil yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Arif Okcan (25) ve aynı otomobilde bulunan öğretmenler Rabia Nur Çevik(24), Ayten Eroğlu (25) Tayyibe Şahin (26), Nadide Koçak (30) yaralandı. Kazada yaralanan öğretmenler olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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