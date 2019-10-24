İki eski bakanın çevresinden Ali Babacan’ın partisine katılacakları iddiasına yalanlama

Sezai Erhan yeniakit.com.tr 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğini arkasına alan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni partisine eski bakanlardan Nimet Baş(Çubukçu) ile Selma Aliye Kavaf’ın katılacağı ve her iki isimle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görüşmeler yaptığı öne sürülmüştü.

AK Parti’nin programlarına katılıyorlar

YeniAkit’e konuşan Nimet Baş ve Selma Aliye Kavaf’a yakın kaynaklar, bu iddiaların yalan olduğunu, böyle bir durum olsa kendilerinin resmî olarak bir açıklama yapacağını, özellikle Selma Aliye Kavaf’ın AK Parti’nin programlarına katıldığını, kendilerinin de o haberi okuduklarını fakat haberi yazanın bakanların isimlerini dahi doğru yazmadığını ifade ettiler.