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Kobi İki Edremit üzerinden yeni iş birliği! Van ve Balıkesir sanayide güçlerini birleştiriyor
Kobi

İki Edremit üzerinden yeni iş birliği! Van ve Balıkesir sanayide güçlerini birleştiriyor

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İki Edremit üzerinden yeni iş birliği! Van ve Balıkesir sanayide güçlerini birleştiriyor

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Balıkesir’de gerçekleştirdiği temaslarda iki kent arasındaki sanayi, turizm ve ekonomi iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik mesajlar verdi.

Van ile Balıkesir arasında Edremit ilçeleri üzerinden başlayan yakınlaşma, bu kez sanayi alanına taşınıyor. Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Balıkesir’de gerçekleştirdiği üst düzey temaslarla Van sanayisinin bölgesel sınırları aşan vizyonunu ve iki kentin Edremit ilçeleri üzerinden kurulan stratejik iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ile birlikte Balıkesir’de bir dizi temas ve ziyarette bulundu. Ziyaretler kapsamında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu başta olmak üzere Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış ve Balıkesir OSB Başkan Vekili Hüseyin Bekki ile bir araya gelen OSBÜK heyeti; Balıkesir’deki 11 organize sanayi bölgesi ile bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının sorun, talep ve çözüm önerilerini ele alacak.

 

“Kararlılıkla çalışıyoruz”

Balıkesir temasına ilişkin açıklamalarda bulunan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Balıkesir’in sanayi, ekonomi ve turizm açısından üstlendiği kritik role dikkat çekti. İki şehir arasındaki bağların Edremit ilçeleri üzerinden güçlendiğini belirten Aslan, Van OSB ile Balıkesir OSB’leri arasında kurulacak yeni iş birliklerine vurgu yaptı. Van OSB Başkanı Memet Aslan, "Balıkesir, gerek güçlü üretim altyapısı gerekse sahip olduğu potansiyelle ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Yakın dönemde Van TSO Başkanımız Necdet Takva ve beraberindeki heyet, Van’ın incisi Edremit ile Balıkesir’in turizm ve ekonomi merkezi Edremit ilçeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesi adına son derece kıymetli girişimlerde bulunmuştu. Yapılan bu çalışmalar neticesinde bugün gelinen noktada Balıkesir’de kendimizi tam anlamıyla evimizdeymiş gibi hissediyoruz. Bu güçlü iklim doğrultusunda, Van OSB ile Balıkesir’deki OSB’ler arasında hem sanayimizi hem de bölgesel turizm ve ekonomi ağlarımızı büyütecek yeni iş birliklerini hayata geçirmek için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

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