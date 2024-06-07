İki düzenbazın ecel terleri... 'Soykırımcı Joe' ile 'Gazze Kasabı' fena halde sıkışmış durumda

Gazze'de sıkışan Netanyahu ve Biden, Hamas'a yeni bir ateşkes önerisi sundu. Bercan Tutar, bu önerinin hem tarihi bir ironi hem de bir hezimet olduğunu belirtti. Hamas'ın, kalıcı ateşkes ve insani yardım güvencesi karşılığında öneriye olumlu ama ihtiyatlı bir cevap verdiğini hatırlatan Tutar, iki liderin asıl amacının eski statükoyu ihya etmek olduğunu yazdı. Tutar, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Gazze'de batağa saplanan soykırımcı Siyonistler ve suç ortağı Batılı Siyonaziler çırpındıkça daha da batıyor. Kafa kafaya veren Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden çıkış için çareyi yok etmek istedikleri Hamas'a yeni bir ateşkes önerisi sunmakta buldu.

Dolayısıyla 'Gazze Kasabı' ile 'Soykırımcı Joe'nun ateşkes önerisi nereden bakırsa bakılsın hem tarihi bir ironiye hem reelpolitik bir hezimete hem de akıl almaz bir düzenbazlığa işaret ediyor.

Zira Netanyahu'nun hazırladığı fakat kabine ortaklarının korkusuyla Biden'ın ağzından uluslararası kamuoyuna duyurduğu üç aşamalı ateşkes önerisi, Gazze'de yıkmak için sekiz aydır her tür barbarlığa ve vahşete başvurdukları statükoyu yeniden inşa etmeyi planlıyor.

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Öneriye olumlu ama ihtiyatlı bir yanıt veren Hamas, kalıcı ateşkes ve sürekli insani yardım güvencesi karşılığında harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Ateşkes önerisi ilk olarak altı haftalık bir çatışmasızlık halini; ardından Filistinli mahkûmlar karşılığında rehinelerin serbest bırakılmasını ve üçüncü aşamada ise düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulması ve İsrail'in harabeye çevirdiği Gazze'nin yeniden yapılanmasını içeriyor.

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İsrail ve ABD'nin bu geri dönüşünün ve hezimeti kabul etmelerinin arkasında birçok faktör var. Örneğin Netanyahu sadece rehinelerin aileleri ve İsrail kamuoyunun değil aynı zamanda ABD'nin de artan baskısıyla karşı karşıya. 'Soykırımcı Joe' da hem kendi kamuoyunun hem de yükselen küresel tepkinin markajı altında.

Netanyahu ve Biden ayrıca Gazze'nin geleceğine dair üç ayrı planlamada da büyük bir çıkmaz yaşıyor. İlk seçenek, çekildikten sonra Gazze'nin yönetimini Arap ülkelerinden oluşan bir idareye teslim etmekti.

Ancak yeniden yapılanmayı finanse edeceğine inanılan Suudi Arabistan, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'deki 2.4 milyon Filistinli üzerinde fiili işgali sürdürmesini kolaylaştıracak bu kirli plana katılmaya karşı.

İkinci seçenek, Gazze'yi askeri olarak işgal etmekti. Buna da Savunma Bakanı Yoav Gallant gibi isimler askeri açıdan karşı. Gallant görevde olduğu sürece bu ihtimali reddedeceğini açıkladı.

Üçüncü seçenek ise Hamas yerine Filistin Yönetimi'ne teslim etmekti Gazze'yi. Ancak Filistinlilerin gözünde Ramallah'taki yönetim yozlaşmış ve İsrail'in taşeronu bir kurum.

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Görüldüğü üzere 'Soykırımcı Joe' ile 'Gazze Kasabı' fena halde sıkışmış durumda. Biden'ı zorlu bir seçim bekliyor.

Netanyahu ise uluslararası mahkemeler tarafından yargılanma ve tutuklanma korkusu içinde. Üstelik hükümet düşerse ülkesinde de yargılanıp hapse atılma ihtimali var. İkisi için de tek kurtuluş yolu ateşkes. Bu nedenle yok etmek istedikleri Hamas ile el sıkışmak zorunda kalıyorlar.

Fakat iki düzenbazın asıl amacı yine eski statükoyu ihya etmek. Çözüm yerine işgali yani Filistin'in özgür olmasını engelleyecek çatışma yönetimi stratejisini kaldığı yerden sürdürmek.

Ancak bu iki soykırımcı düzenbazın kirli hesapları yine tutmayacak. Tıpkı Gazze planlarının ters tepmesi gibi ateşkes sonrasına dair şeytani planları da bir bumerang gibi ters tepecektir."