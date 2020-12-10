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Dünya İki diplomat casusluk sebebi ile sınır dışı edilecek
Dünya

İki diplomat casusluk sebebi ile sınır dışı edilecek

Hollanda'da casus olduğu tespit edilen iki Rus diplomat sınır dışı edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 23:24:00 -
İki diplomat casusluk sebebi ile sınır dışı edilecek

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesince (AIVD) yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Lahey Büyükelçiliğinde görev yapan istihbarat görevlisi ve diplomatik akreditasyona sahip olan bir diplomatın ülkede 'teknoloji ve bilim alanında casusluk yaptığı'nın anlaşıldığı ifade edildi. Rus istihbarat görevlisinin, yüksek teknoloji sektöründeki hassas bilgilere erişimi olan kişilerle temasa geçtiği ve bunlarla önemli bir kaynak ağı kurduğu ifade edildi. Bu kişilerden bazılarının bilgi karşılığında istihbarat görevlisinden para aldığı kaydedildi.

Ülkeyi terk etmelerini istediler

Diplomatik akreditasyona sahip olan ikinci Rus istihbarat görevlisinin ise 'casuslukta destekleyici bir rol oynadığı' belirtilen açıklamada, her iki istihbarat görevlisinin Hollanda Dışişleri Bakanlığınca 'istenmeyen adam' ilan edildiği bilgisi paylaşıldı. İki Rus diplomatın bu nedenle artık Hollanda'da diplomat olarak faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceği ve en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri gerektiği vurgulandı. Rus istihbarat görevlisinin yapay zeka, yarı iletkenler ve nanoteknoloji hakkında bilgi topladığı ve bu teknolojinin çoğunun hem sivil hem de askeri uygulamalarda kullanışlı olduğuna dikkat çekildi.

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