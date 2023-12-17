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Ekonomi İki dev firma iflas etti! Türkiye genlinde ürünleri satılan iki meşhur marka emellerine ulaşamadı! İflas başvurusu yaptı!
Ekonomi

İki dev firma iflas etti! Türkiye genlinde ürünleri satılan iki meşhur marka emellerine ulaşamadı! İflas başvurusu yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 17:47:00 - 2023-12-17 17:49:31
İki dev firma iflas etti! Türkiye genlinde ürünleri satılan iki meşhur marka emellerine ulaşamadı! İflas başvurusu yaptı!

Küresel ekonomik kriz birçok dev şirketi etkilerken iflas haberleri art arda geliyor! Türkiye ve dünya genelinde iflaslarda ciddi artış yaşandı. Ağır darbe alan iki firmadan dikkat çeken açıklama geldi.

İflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. İki ünlü markanın iflası duyuruldu. İddiaya göre bu iflas kararı özellikle Antalya ve Alanya'yı da etkileyecekKonya merkezli yayın yapan merhabahaber'in haberine göre Konya'da, oto bakım ve kozmetik ürünleri üreten iki meşhur firma iflas etti. Cuma Kozmetik ve Airfly Kozmetik'in iflası, Konya ekonomi dünyasını şok etti. Yaşanan bu durum Antalya ve Alanya'daki firmaları da tedirgin etti

Cuma Kozmetik, 2008 yılında Konya’da kuruldu. Firma, oto bakım, kozmetik ve aksesuar ürünleri üretiyordu. Türkiye genelinde 2500 satış noktasında ürünleri yer alan markanın Konya’da 12 bin metrekare fabrikası vardı.

Türkiye genelinde neredeyse tüm marketlerde bu ürünler satılıyordu. Airfly Kozmetik, aynı şekilde oto parfümleriyle tanınan bir markadır. Firma, 2005 yılında Konya’da kuruldu. Türkiye genelindeki birçok markette ve benzin istasyonunda ürünleri satılıyordu. Her iki firma da konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme, konkordato talebini reddetti ve firmaların iflasına karar verdi.

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