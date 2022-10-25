İki dev bankanın altın tahmini ortalığı ayağa kaldırdı! 'Biri uçacak diğeri çakılacak' dedi... Herkes şokta

Son dakika… Altın fiyatları için yatırımcılar tüm dikkatini, ABD Merkez Bankası Fed’in 2 Kasım’daki faiz kararına çevirdi. Fed faiz kararı öncesi “Altın düşer mi, yükselir mi?” sorusu merak edilirken 2 büyük bankadan flaş bir açıklama geldi. Goldman Sachs ve Standard Chartered altın tahmini için rakam paylaştı. İşte 25 Ekim Salı güncel altın fiyatları grafiği ve anlık, canlı gram altın, ons altın rakamları…

Altın fiyatları için Fed faiz kararı haftası öncesinde son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bir süredir düşüş yaşayan altın fiyatları için alım-satım fırsatı bekleyen vatandaşlar altın canlı rakamları araştırıyor. 25 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar? Ons altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? soruları gündemde kalmaya devam ederken 2 dev bankadan flaş bir altın tahmini yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

İki bankanın tahmini

Goldman Sachs, ABD ekonomisinde büyük bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatının 2 bin 250 dolar/ons seviyesine doğru bir ralli yaşayabileceğini bildirdi. Ancak Goldman Sachs, Fed'in ultra şahin bir tutum izlemeye devam edeceği bir senaryoda altın fiyatının 1500 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli olduğunu da vurguladı.

Standard Chartered ise 2022 yılı için altında ortalama fiyat tahminini 1783 dolar/ons olarak ortaya koydu.

Fed artırabilir

Ekonomistler, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 1-2 Kasım tarihlerinde yapacağı toplantıdan 75 baz puanlık bir faiz artırımı kararı çıkmasını bekliyorlar.

Reuters'in yaptığı ankete göre 90 ekonomistin 86'si Fed'in bu yıl dördüncü kez politika faizini 75 baz puan artıracağını öngördü. Dört ekonomist ise FOMC'den 50 baz puanlık bir faiz artırımı kararı çıkacağını tahmin etti.

Anket ayrıca, bir yıllık bir süreç içinde ABD ekonomisinde resesyon yaşanması olasılığının yüzde 45'ten yüzde 65'e yükseldiğini de gösterdi. 2 yıllık süreçte resesyon beklentisi de yüzde 55'ten yüzde 70'e yükseldi.