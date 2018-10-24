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İki çocuktan haber alınamıyor

Boyabat ilçesinde dün sabah okula gitmek üzere evlerinden ayrılan iki çocuktan haber alınamıyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:21
İki çocuktan haber alınamıyor

Hamit Tekin Ortaokulu öğrencileri 13 yaşındaki Yıldırım Erdinç ile 14 yaşındaki Ahmet Çakmak, dün sabah okula gitmek üzere evlerinden ayrıldı.

Çocuklarının akşam eve dönmemeleri üzerine okul idarecileriyle görüşen aileleri, her iki çocuğun da izin alarak derslere girmediklerini öğrendi.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp ihbarında bulunan ailelerin talebi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Yıldırım Erdinç'in babası Murat Erdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun bulunması için herkesten yardım istediğini dile getirerek, "İnşallah kendisinin ve arkadaşının başına kötü bir durum gelmeden bulunurlar. Üzerlerinde okul elbiseleri var. Görenler bize veya emniyet yetkililerine mutlaka haber versin." dedi.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 15:21
  1. Sinop

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