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Aktüel İki çocuğa çarpan İETT şoförü kaçtı
Aktüel

İki çocuğa çarpan İETT şoförü kaçtı

İstanbul-Sultangazi'de yolun karşısına geçen iki çocuğa çarparak yaralanmalarına neden olan ve olay yerinden kaçan İETT otobüsünün şoförünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 00:30:00 -
İki çocuğa çarpan İETT şoförü kaçtı

İstanbul-Sultangazi'de yolun karşısına geçen iki çocuğa çarparak yaralanmalarına neden olan ve olay yerinden kaçan İETT otobüsünün şoförünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü Atatürk Bulvarı'na doğru manevra yaptığı sırada, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ö.K. ve K.Ç. adlı çocuklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki çocuk, otobüs ile caddede park halinde bulunan aracın arasında sıkıştı. Kazanın ardından İETT otobüsü olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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