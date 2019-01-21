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İki büyükşehir belediye başkan adayı buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 31 Mart seçimlerinde Ak Parti'nin adayı gösterilen Alinur Aktaş ile Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey bir buluşma gerçekleştirdi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:43
İki büyükşehir belediye başkan adayı buluştu

Seçim çalışmaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Bursa kazanacak” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Bursa protokolüne resmi ziyaretler gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Eski İl Başkanı Zafer Yıldız ile CHP Bursa İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri’yle birlikte bu kez Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Binası’nda gerçekleşen ziyarette Bozbey, seçim sürecinin sağlıklı, demokrasinin kurallarına uygun bir şekilde devam etmesi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla kent yöneticilerini ziyaret ettiklerini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Bursa’ya bugüne kadar hizmet etmiş tüm belediye başkanlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Mustafa Bozbey, daha yaşanabilir, insanların huzur ve güven içinde bereketli bir şehirde gülümsediği bir kent yaşatmak adına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu ifade etti.

Kendisi gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne aday olan Alinur Aktaş’a başarılar dileyen Bozbey şöyle konuştu:

“Sayın Alinur Aktaş’ın yapmış olduğu güzel işlerde yanında olduk. Ama tabii ki kentin sorunları noktasında, farklı projelerimizle biz de gündemi ona göre belirleyip Bursalılarla paylaşacağız. 31 Mart’tan itibaren de Bursa halkı kime vize verirse, ondan sonra da yine birbirimize destek olmaya devam edeceğiz.”

Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a başarı dileklerini de iletti.

'Sandıktan çıkan karar, hepimizin başının üzerinedir'

 

Ziyareti için Bozbey’e teşekkür eden Aktaş da, seçimlerin kazasız, belasız ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi temennisinde bulundu. Aktaş, “Demokrasinin gereği olarak insanlar sandığa gidecek ve hür iradeleriyle bugüne kadar yapılanlar, yapılmak istenenler ve bundan sonraki süreç, dünya konjonktürü içindeki Türkiye’nin yerini göz önüne alarak kararlarını verecekler. Nihayetinde sandıktan çıkan karar, hepimizin başının üzerinedir. Demokrasinin gereği budur zaten” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:43
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