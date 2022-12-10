  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat İki bin yıldır ayakta duran binalarda çökme tehlikesi!
Kültür - Sanat

İki bin yıldır ayakta duran binalarda çökme tehlikesi!

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve yılda iki milyonun üzerinde turist ağırlayan Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti'nde bazı tarihi kalıntılar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan antik kentin bir bölümü ziyarete kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 09:25:00 -
İki bin yıldır ayakta duran binalarda çökme tehlikesi!

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve yılda iki milyonun üzerinde turist ağırlayan Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti'nde bazı tarihi kalıntılar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan antik kentin bir bölümü ziyarete kapatıldı.

Ziyaretcilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri de travertenlerin hemen yanında bulunan Hierapolis Anti Kenti'nde, bazı tarihi yapıların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Deprem kuşağı üzerinde bulunan antik kent yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Aynı zamanda kazı çalışmalarının sürdüğü bölgede bazı duvarlarda derin çatlaklar oluştu.

En çok ilgi gören bazilika ve hamam da çökme tehlikesi bulunan tarihi yapılardan biri oldu.

Yıkılma tehlikesi olan yapılar güvenlik nedeniyle etrafı çitle çevrilerek ziyarete kapatıldı.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hierapolis Antik Kenti'nde restorasyon için çalışma başlatacak.

Enson Haber tarafından aktarıldığı kadarıyla; yol haritası belirlenerek oluşturulan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23