İki bin yıldır ayakta duran binalarda çökme tehlikesi!

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve yılda iki milyonun üzerinde turist ağırlayan Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti'nde bazı tarihi kalıntılar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan antik kentin bir bölümü ziyarete kapatıldı.

Ziyaretcilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri de travertenlerin hemen yanında bulunan Hierapolis Anti Kenti'nde, bazı tarihi yapıların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Deprem kuşağı üzerinde bulunan antik kent yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Aynı zamanda kazı çalışmalarının sürdüğü bölgede bazı duvarlarda derin çatlaklar oluştu.

En çok ilgi gören bazilika ve hamam da çökme tehlikesi bulunan tarihi yapılardan biri oldu.

Yıkılma tehlikesi olan yapılar güvenlik nedeniyle etrafı çitle çevrilerek ziyarete kapatıldı.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hierapolis Antik Kenti'nde restorasyon için çalışma başlatacak.

Enson Haber tarafından aktarıldığı kadarıyla; yol haritası belirlenerek oluşturulan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacak.