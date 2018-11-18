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İki bakan İstiklal Caddesi'nde!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstiklal Caddesi'nde gezerek çevredeki vatandaşlarla sohbet etti.

18 Kasım 2018 Pazar 23:46
İki bakan İstiklal Caddesi'nde!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eşi Esra Varank ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe çıkarak vatandaşlarla sohbet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eşi Esra Varank ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe çıktı. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapan Bakan Varank ve Bakan Selçuk vatandaşlarla sohbet etti.

Halkı selamladılar

Bakanlar yürüyüş sırasında nostaljik tramvayla yolculuk yapanları selamlarken, bakanları karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kestaneciden kestane alarak yürüyüşlerine devam eden bakanların, yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 23:46
  1. Mustafa Varank
  2. Zehra Zümrüt Selçuk

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