İki Asya ülkesi arasında gerilim çıkaracak gözaltı kararı
Malezya, izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 16 Vietnamlıyı gözaltına aldı.
Malezya, karasularına izinsiz giriş yapan 16 Vietnamlı balıkçıyı gözaltına aldı. Malezya Denizcilik İcra Ajansı (MMEA) tarafından yapılan açıklamada, Malezya’nın doğu kıyısındaki Terengganu eyaletinde 2 balıkçı teknesine el konulduğu belirtildi. Terengganu eyaletinin Denizcilik İcra Ajansı direktörü Muhammad Suffi Mohd Ramli yaptığı açıklamada, "İki teknede yapılan kontrollerde, 18-62 yaşları arasındaki kaptanlar dahil 16 mürettebatın geçerli kimlik belgesine ve ülkenin karasularında balık tutma iznine sahip olmadığı tespit edildi. İki tekne, olta takımı, av malzemeleri ve yakıta el konuldu" dedi.
Ramli, gözaltına alınmadan önce denizcilere korona virüs testi yapıldığını ifade etti.