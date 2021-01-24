  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İki Asya ülkesi arasında gerilim çıkaracak gözaltı kararı
Dünya

İki Asya ülkesi arasında gerilim çıkaracak gözaltı kararı

Malezya, izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 16 Vietnamlıyı gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:29:00 - 2021-01-24 14:31:00
İki Asya ülkesi arasında gerilim çıkaracak gözaltı kararı

Malezya, karasularına izinsiz giriş yapan 16 Vietnamlı balıkçıyı gözaltına aldı. Malezya Denizcilik İcra Ajansı (MMEA) tarafından yapılan açıklamada, Malezya’nın doğu kıyısındaki Terengganu eyaletinde 2 balıkçı teknesine el konulduğu belirtildi. Terengganu eyaletinin Denizcilik İcra Ajansı direktörü Muhammad Suffi Mohd Ramli yaptığı açıklamada, "İki teknede yapılan kontrollerde, 18-62 yaşları arasındaki kaptanlar dahil 16 mürettebatın geçerli kimlik belgesine ve ülkenin karasularında balık tutma iznine sahip olmadığı tespit edildi. İki tekne, olta takımı, av malzemeleri ve yakıta el konuldu" dedi.

Ramli, gözaltına alınmadan önce denizcilere korona virüs testi yapıldığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanı Koca harita paylaştı! Canlı olarak takip edilecek
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca harita paylaştı! Canlı olarak takip edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1.200.000’den fazla kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını belirterek, iller bazında aşı dağılımını paylaştı...
Çin'in 8'i bombardıman 12 savaş uçağı komşu ülkenin hava sahasına girdi
Dünya

Çin'in 8'i bombardıman 12 savaş uçağı komşu ülkenin hava sahasına girdi

Çin ordusuna ait 12 savaş uçağının, Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahasını (ADIZ) ihlal ettiği bildirildi. ..
Çin treninin çarptığı Özlem Gürses travmayı atlatamadı! Akıllara zarar, rezil eden düşmanlık
Gündem

Çin treninin çarptığı Özlem Gürses travmayı atlatamadı! Akıllara zarar, rezil eden düşmanlık

Çin treninin çarptığı Halk Tv sunucusu Özlem Gürses, gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ispat ederken, iktidar düşmanlığı sebe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay