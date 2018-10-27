İki askerimizin donarak şehit olduğu bölgeden yürek yakan görüntüler... Vatan size minnettar!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli-Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde bugün saat 18.30 sıralarında hava şartlarının yağışlı ve soğuk olması sebebiyle 2 askerimiz donarak şehit oldu.

Bakanlığın açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde, 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren başlanılan "Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Yılmaz Operasyonu" kapsamında 2 JÖH Timi, 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 18.30 sıralarında, Tunceli 2'nci JÖH, Tb.K.lığı unsurlarınca icra edilen K/G faaliyeti esnasında, hava şartlarının yağışlı ve soğuk olması nedeniyle 2 personel donarak (hipotermi) şehit olmuştur. Şehit personelin tahliye işlemleri planlanmaktadır.”

Soru işaretleri doğurdu

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde iki askerin donarak şehit olması soru işaretleri doğurdu. Askerlerin soğuk ve zorlu şartlara dayanıklı olup olmadığı sıkı denetimden geçirildiği söylenen kamuflajlarına rağmen nasıl şehit olduğu tartışma konusu oldu.

3 asker hastaneye kaldırıldı

Tunceli’nin Nazimiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında, operasyonda olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin bulunduğu alanda dün geceden beri etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve tipi nedeniyle 3 asker de ağır donma tehlikesi geçirdi. Bölgeye sevk edilen helikopterle alınan 3 asker, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JÖH timlerinin bir süredir Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı operasyon kapsamında Sarıyayla köyü kırsalına operasyon düzenledi. Tunceli bölgesinde son iki gündür kötü hava koşullarının etkili olması nedeniyle yüksek kesimlerde aşırı kar yağışının olmasından sonra hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar indi. Dün gece saatlerinden itibaren operasyon bölgesinde aşırı tipi ve sisin de etkili olmasıyla birlikte operasyon bölgesinde bulunan askerlerin aşırı donma tehlikesi yaşamaları üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Operasyonun sürdürüldüğü bölgeye sevk edilen helikopterle, donma tehlikesi geçiren 3 asker Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sosyal medyada mesaj yağmuru

Şehit askerlerin ardından sosyal medyada binlerce tepki mesajı atıldı. Ülkenin değişik yerlerinde çok daha ağır hava şartlarında askerlik yaptıklarını anlatan birçok kişi Ekim ayında yaşanan donma olayını eleştirdi. Askerlerin kıyafeti ve tedbirsiz arazide olmaları nedeniyle sorumlular eleştirilirken, ihmal iddiaları öne çıktı.

Zor şartlar

Bölgeden gelen video, kahraman Mehmetçik'in ne kadar zor şartlar altında vatani görevini yerine getirdiğini gözler önüne serdi.