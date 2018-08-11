İki askeri şehit eden terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Akçay bölgesinde operasyon birliklerine el yapımı patlayıcı saldırısı düzenleyerek iki askerin şehit olmasına yol açan teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:48
Şırnak'ın Akçay bölgesinde operasyon birliklerine el yapımı patlayıcı saldırısı düzenleyerek iki askerin şehit olmasına yol açan teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde 7 Ağustos 2018'de düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Redur Koçer kod adlı Halit Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi.
Söz konusu teröristin, 19 Haziran 2018'de Şırnak/Akçay bölgesindeki operasyon birliklerine el yapımı patlayıcı saldırısı düzenleyerek iki askerin şehit olmasına yol açan terörist olduğu belirlendi.
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