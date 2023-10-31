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Aktüel İki aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
Aktüel

İki aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-10-31 23:47:00 -
İki aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alınana döndü. Savrulan araçlardan birinin aydınlatma direğine çarparak durduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alınana döndü. Savrulan araçlardan birinin aydınlatma direğine çarparak durduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Özal Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki otomobil ile Y.İ. yönetimindeki araç, kavşakta çarpıştı. Savrulan araçlardan biri yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak dururken, kazada 2 kişi yaralandı.
Ortalığın savaş alınana döndüğü kazada ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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