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Yerel İki araç çarpıştı: Yaralılar var
Yerel

İki araç çarpıştı: Yaralılar var

Kilis'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 12:18:00 -
İki araç çarpıştı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre Kilis'teki kaza, Ç.T. yönetimindeki 27 BIE 26 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 27 E 8999 plakalı otomobilin Şeyh Mansur kavşağına hızlı ve kontrolsüz girmesi sonucu meydana geldi.

Kazada otomobil sürücüsü Ç.T., otomobillerde bulunan Ş.T. ile G.Ç. yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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