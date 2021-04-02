  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İki araç birbirine girdi! Yaralılar var
Yerel

İki araç birbirine girdi! Yaralılar var

Bucak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:44:00 -
İki araç birbirine girdi! Yaralılar var

Isparta Karayolu Elsazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 HE 3123 plakalı otomobil ile 07 EGA 41 plakalı aracın karıştığı trafik kazasında yaralılar araca sıkıştı.

Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Bucak Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan vatandaşlar Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılara ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye açıklaması: S-400 ve F-35 savaş uçağı...
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: S-400 ve F-35 savaş uçağı...

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefon görüşmesine dair ayrıntıları Amerikan..
Türkiye'ye karşı iğrenç itiraf!
Dünya

Türkiye'ye karşı iğrenç itiraf! "Eğittiğimiz en iyi grup..."

ABD’nin Suriye’de görevli en üst düzey bürokratı eski Büyükelçi William Roebuck, Türkiye'ye karşı savaşan terör örgütü PKK/SDG için “eğitip ..
Başkan Erdoğan talimatı verdi: İkincisi Ankara'dan havalandı
Gündem

Başkan Erdoğan talimatı verdi: İkincisi Ankara'dan havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Bagladeş'te Arakanlı Rohingya mültecilerinin kaldığı kamp alanına yeni sahra hastanesi, UMKE v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay