Tepki yağıyordu: Yeraltı yayın akışından çıkarıldı
Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası mafya, silah, saldırı gibi konuları içermesi sebebiyle hedef gösterilen dizilerin başında gelen Yeraltı ile ilgili flaş bir karar alındı.
Çarşamba günlerinin dikkat çeken yapımlarından Yeraltı, dün akşam izleyicinin karşısına çıkmadı. Dizi ani şekilde yayın akışından çıkarıldı.
Yeraltı dizisinin yeni bölümü dün akşam ekrana gelmedi, konuyla ilgili kanaldan ve yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı nedeniyle dizinin ekrana gelmediği iddia edildi.
Sosyal medyada kullanıcılar; şiddet sahnesi içeren dizilere yönelik büyük tepki göstermişti.
Dizinin son anda yeni bölümü yerine tekrar bölümünün yayınlanması dikkat çekti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23