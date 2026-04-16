Naftalinin kimyasal kokusu yerine... Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Naftalinin kimyasal kokusu yerine... Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın!

Mevsimsel değişim süreci evimizde de giyim ve kuşamımızla değiştirerek başlamış durumda...

Foto - Naftalinin kimyasal kokusu yerine... Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın!

Mevsim değişikliğiyle birlikte yünlü kazaklar, kalın paltolar ve battaniyeler için dinlenme vakti geldi. Ancak birçoğumuzun kışlıkları kaldırırken yaptığı en büyük hata, o keskin ve rahatsız edici kokusuyla bildiğimiz naftalini kullanmak. Meğer mutfağınızdaki malzemelerle kıyafetlerinizi hem korumak hem de aylar sonra bile yeni yıkanmış gibi mis kokmasını sağlamak çok daha kolaymış!

Foto - Naftalinin kimyasal kokusu yerine... Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın!

Kışlık kıyafetleri kaldırırken naftalin yerine kullanabileceğiniz, hem koruyucu hem de ferahlık verici diğer etkili yöntemler ise şöyle…

Foto - Naftalinin kimyasal kokusu yerine... Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın!

Naftalinin ağır ve kimyasal kokusu yerine lavanta, giysiler için doğal bir kalkandır. Güveler ve diğer küçük haşereler lavanta kokusundan hoşlanmazlar.

Foto - Naftalinin kimyasal kokusu yerine... Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın!

Uygulama: Küçük bez veya tül keselere kurutulmuş lavanta ve içine birkaç adet karanfil ekleyin. Bu keseleri hurçların içine veya askıların arasına yerleştirin. Giysileriniz bu yöntemle bir sonraki mevsime kadar ferah kokusunu koruyacak.

Foto - Naftalinin kimyasal kokusu yerine... Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın!

DEFNE YAPRAĞI VE SABUN RENDESİ Geleneksel ve doğal olan bu yöntem, tekstil ürünlerini uzun süre taze tutmak için idealdir.

Foto - Naftalinin kimyasal kokusu yerine... Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın!

Uygulama: Aktarlardan kolayca bulabileceğiniz kurutulmuş defne yapraklarını ince bir bezin içine sarın. Yanına sevdiğiniz bir kalıp sabunu (özellikle zeytinyağlı veya beyaz sabun) rendeleyerek ekleyin.

Foto - Naftalinin kimyasal kokusu yerine... Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın!

Defne yaprağı doğal bir koruma sağlarken, sabun rendesi kumaşların arasına temizlik kokusu yayar. MUTLAKA TEMİZ KALDIRIN: Kıyafetlerin üzerindeki ter, parfüm veya yemek artıkları güveleri kendine çeker. Sabah'a göre; Bu nedenle giysilerinizi mutlaka yıkayıp iyice kuruttuktan sonra kaldırmalısınız.

Foto - Naftalinin kimyasal kokusu yerine... Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın!

VAKUMLU POŞET AVANTAJI: Yer tasarrufu sağlamasının yanı sıra vakumlu poşetler, kıyafetlerin hava ile temasını keserek dışarıdan gelecek nem ve zararlılara karşı tam koruma sağlar. NEM KONTROLÜ: Kıyafetlerin kaldırıldığı alanın rutubetsiz olması çok önemlidir. Nemli ortamlarda oluşabilecek küf kokusunu önlemek için hurçların içine bir miktar karbonat koymak da nemi hapsetmeye yardımcı olur.

