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Yerel İki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Yerel

İki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 6 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 19:17:00 -
İki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 6 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki aile fertleri Küçük Sanayi Sitesinde karşılaştı. Aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemeye göre kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Nusaybin’de ilk tedavileri yapılan 3 kişi Mardin ve Kızıltepe’deki hastanelere sevk edildi. Şahısların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

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