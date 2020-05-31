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Aktüel

İki aile arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavga esnasında silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:42:08 -
İki aile arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavga esnasında silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavga esnasında silahla vurulan 36 yaşındaki Cengiz Tenkoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, E.T. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince, kavgaya karışan baba İ.K. ve oğlu Ş.K. gözaltına alındı. Konuyla alakalı inceleme başlatıldı.

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