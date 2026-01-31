IKEA’dan büyük kapanış alarmı: Mobilyalarda %50’ye varan dev indirim başladı
IKEA, İskoçya’daki Aberdeen Altens mağazasını kapatıyor; mobilyalarda yüzde 50’ye varan indirim fırsatlarıyla büyük tasfiye satışı başladı.
İsveçli mobilya devi IKEA, İskoçya'daki en büyük mağazasını kapatma sürecine girdi. Yaklaşık 10 yıl önce kapılarını açan ve 87 bin metrekarelik alanıyla dikkat çeken Aberdeen Altens mağazası, önümüzdeki haftalarda faaliyetlerine son verecek. Şirket, kapanış öncesinde müşteriler için geniş kapsamlı bir indirim kampanyası başlattı.
HANGİ ÜRÜN HANGİ İNDİRİM ORANIYLA SATILACAK?
Kapanış kararıyla birlikte mağazada büyük bir tasfiye satışı devreye alındı. Teşhir mobilyalarında yüzde 50’ye varan indirimler uygulanırken, teşhir ev eşyalarında ise en az yüzde 30 indirim fırsatı sunuluyor. Kampanya, özellikle uygun fiyatlı ürün arayan IKEA müşterilerinin yoğun ilgisini çekmiş durumda.
MAĞAZA 1 MART’TA KAPANIYOR
Söz konusu mağaza, İskoçya’nın Aberdeen kentinin Altens bölgesinde yer alıyor ve resmi olarak 1 Mart’ta ticari faaliyetlerini durduracak. Ancak IKEA, bu kapanışın şehirden tamamen çekilme anlamına gelmediğini vurguluyor. Şirket, Aberdeen’deki varlığını farklı bir konseptle sürdürmeyi planlıyor.
ŞEHİR MERKEZİNE TAŞINIYOR
IKEA, mevcut mağazanın kapanmasının ardından şehir merkezindeki Union Square alışveriş alanına taşınacak. Yeni lokasyon, eski Decathlon mağazasının bulunduğu alanda hizmet verecek. Daha kompakt bir yapıya sahip olacak yeni mağazada yaklaşık 250 ev eşyası ürünü yer alacak. Ayrıca online siparişlerin teslim alınabileceği bir teslimat noktası da bulunacak.
