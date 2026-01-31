  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Moskova'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Uluslararası güvenliğin kilit ortağı! Fatih Ürek hayatını kaybetti Trump'tan İran açıklaması İstanbul'da trafik çilesi: Megakent teslim oldu, yoğunluk yüzde 90'a dayandı Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu! ABD’den füze hamlesi: Yıllık kapasite 400’e yükseliyor Refah Sınır Kapısı pazar günü açılıyor: Çift yönlü geçişler başlıyor ABD'nin gözü kulağı bu görüşmede! Erdoğan kabul etti Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!
Ekonomi IKEA’dan büyük kapanış alarmı: Mobilyalarda %50’ye varan dev indirim başladı
Ekonomi

IKEA’dan büyük kapanış alarmı: Mobilyalarda %50’ye varan dev indirim başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
IKEA’dan büyük kapanış alarmı: Mobilyalarda %50’ye varan dev indirim başladı

IKEA, İskoçya’daki Aberdeen Altens mağazasını kapatıyor; mobilyalarda yüzde 50’ye varan indirim fırsatlarıyla büyük tasfiye satışı başladı.

İsveçli mobilya devi IKEA, İskoçya'daki en büyük mağazasını kapatma sürecine girdi. Yaklaşık 10 yıl önce kapılarını açan ve 87 bin metrekarelik alanıyla dikkat çeken Aberdeen Altens mağazası, önümüzdeki haftalarda faaliyetlerine son verecek. Şirket, kapanış öncesinde müşteriler için geniş kapsamlı bir indirim kampanyası başlattı.

HANGİ ÜRÜN HANGİ İNDİRİM ORANIYLA SATILACAK?

Kapanış kararıyla birlikte mağazada büyük bir tasfiye satışı devreye alındı. Teşhir mobilyalarında yüzde 50’ye varan indirimler uygulanırken, teşhir ev eşyalarında ise en az yüzde 30 indirim fırsatı sunuluyor. Kampanya, özellikle uygun fiyatlı ürün arayan IKEA müşterilerinin yoğun ilgisini çekmiş durumda.

MAĞAZA 1 MART’TA KAPANIYOR

Söz konusu mağaza, İskoçya’nın Aberdeen kentinin Altens bölgesinde yer alıyor ve resmi olarak 1 Mart’ta ticari faaliyetlerini durduracak. Ancak IKEA, bu kapanışın şehirden tamamen çekilme anlamına gelmediğini vurguluyor. Şirket, Aberdeen’deki varlığını farklı bir konseptle sürdürmeyi planlıyor.

ŞEHİR MERKEZİNE TAŞINIYOR

IKEA, mevcut mağazanın kapanmasının ardından şehir merkezindeki Union Square alışveriş alanına taşınacak. Yeni lokasyon, eski Decathlon mağazasının bulunduğu alanda hizmet verecek. Daha kompakt bir yapıya sahip olacak yeni mağazada yaklaşık 250 ev eşyası ürünü yer alacak. Ayrıca online siparişlerin teslim alınabileceği bir teslimat noktası da bulunacak.

Gümrüksüz alışverişte şok karar! Yurt dışından sipariş verenler için muafiyet tamamen sıfırlandı!
Gümrüksüz alışverişte şok karar! Yurt dışından sipariş verenler için muafiyet tamamen sıfırlandı!

Gündem

Gümrüksüz alışverişte şok karar! Yurt dışından sipariş verenler için muafiyet tamamen sıfırlandı!

Yurt dışı alışverişte perde kapandı! Yerli üretimi koruyan adım
Yurt dışı alışverişte perde kapandı! Yerli üretimi koruyan adım

Kobi

Yurt dışı alışverişte perde kapandı! Yerli üretimi koruyan adım

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23